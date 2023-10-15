Балахнин оценил шансы сборной России обыграть Кению в товарищеском матче

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кении.

«Думаю, мы победим, потому что наша сборная сильнее. Я посмотрел состав кенийцев. Уровень футболистов там не очень высокий. Тем не менее, любая недооценка чревата. Не знаю, какой будет счет. У нас ведь не основной состав выйдет на поле. Думаю, Карпин даст поиграть всем ребятам. Иначе зачем их приглашать? Но в любом случае наши сильнее», – приводит слова 63-летнего специалиста «Евро‑Футбол.Ру».

Товарищеский матч сборных России и Кении состоится завтра, 16 октября. Игра пройдёт на арене «Титаник Мардан», которая расположена на территории отеля в Анталье (Турция). Начало – в 19:00 по московскому времени.

С февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.