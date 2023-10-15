ЦСКА разгромил «Зенит» и завоевал женский Кубок России

Женская команда ЦСКА стала обладателем Кубка России в третий раз в своей истории.

В финальном матче футболистки московского клуба одержали разгромную победу над «Зенитом» со счётом 4:1.

За армейцев голы забили Габриэль Онгене (45+1-я минута), Франциска Ордега (72-я), а дубль оформила Надежда Смирнова (55, 88). В составе сине-бело-голубых единственным забитым мячом отличилась Габриэла Гживиньская (49).

Таким образом, женский ЦСКА стал трёхкратным победителем Кубка России, а «Зенит» в третий раз подряд уступил трофей в финале.