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Солтмурад Бакаев признался, что был удивлён переходом Зелимхана в «Аль-Вахду»

Россиянин перебрался в арабский клуб на правах аренды.
15 октября 2023 19:06
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник московской «Родины» Солтмурад Бакаев отреагировал на переход своего старшего брата, полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в арабскую «Аль-Вахду».

Игрок петербургского клуба будет выступать за клуб из ОАЭ на правах аренды до конца сезона.

«Я лично удивлён переходом — у него есть моменты с английским, и не знаю, как он там справляется. Может быть, он подтянул, но для меня переход был удивителен. Хотя слежу сейчас за соцсетями команды, он улыбается, общается», — заявил приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Отметим, что в текущем сезоне хавбек провел за «Аль-Вахду» три матча и отдал одну результативную передачу.

источник: «РБ-Спорт»
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