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Смирнова рассказала, за счёт чего ЦСКА смог обыграть «Зенит» в финале женского Кубка России

Футболистки армейского клуба обыграли питерских оппоненток со счётом 4:1.
15 октября 2023 19:22
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник женской команды ЦСКА Надежда Смирнова отметила, что все игроки красно-синих играют друг за друга, поэтому сегодня они обыграли «Зенит» (4:1) и завоевали Кубок России.

27-летняя футболистка в прошедшей встрече оформила дубль.

«Не считаю себя главным игроком на поле сегодня, все в команде молодцы. Внутри чувствую, что мы сейчас будто одна семья. Играем друг за друга, за команду, а не каждый за себя. Рада, что мы сегодня победили», – приводит слова Смирновой «Матч ТВ».

Женский ЦСКА выиграл Кубок России в третий раз в своей истории. Ранее столичная команда брала трофей в 2017 и 2022 годах.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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