Тренер «Ариса» заявил, что у Кокорина нет цели возвращения в сборную России

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский дал комментарий относительно возможного возвращения нападающего лимасольцев Александра Кокорина в сборную России.

Форвард не выступал за национальную команду с ноября 2017 года.

«Честно, я не знаю, хочет ли он вернуться. Думаю, это сейчас не основная цель. У тренера сборной тоже, наверное, другие намерения — он смотрит на других футболистов», — приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Отметим, что в текущем сезоне россиянин провел за «Арис» шесть матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.