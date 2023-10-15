Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне товарищеского матча с национальной командой Кении отметил сильные качества предстоящего соперника.

Наставник россиян сравнил также ближайшего оппонента со сборной Камеруна, которую его подопечные одолели в контрольной игре 12 октября (1:0).

«Экзотичные для нас все соперники последнее время. Возможно, если сравнивать с Камеруном, нет такого количества известных игроков, но они мощные и атлетичные, что и отличает африканские команды. Кения, если брать игру с мячом, мне нравятся больше. Камерун больше на индивидуальных качествах игроков, а Кения больше организована. Легко точно не будет, если кто-то смотрит по рейтингу ФИФА. Если думают, что будет легко, то все ошибаются», – приводит слова 54-летнего специалиста «Чемпионат».

Товарищеский матч сборных России и Кении состоится завтра, 16 октября. Игра пройдёт на стадионе «Титаник Мардан», который расположен на территории отеля в Анталье (Турция). Начало – в 19:00 по московскому времени.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.