ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Карпин — о матче с Кенией: легко точно не будет, команда организована лучше Камеруна

Сборная России сыграет против африканской команды завтра, 16 октября.
Карпин — о матче с Кенией: легко точно не будет, команда организована лучше Камеруна
15 октября 2023 19:51
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне товарищеского матча с национальной командой Кении отметил сильные качества предстоящего соперника.

Наставник россиян сравнил также ближайшего оппонента со сборной Камеруна, которую его подопечные одолели в контрольной игре 12 октября (1:0).

«Экзотичные для нас все соперники последнее время. Возможно, если сравнивать с Камеруном, нет такого количества известных игроков, но они мощные и атлетичные, что и отличает африканские команды. Кения, если брать игру с мячом, мне нравятся больше. Камерун больше на индивидуальных качествах игроков, а Кения больше организована. Легко точно не будет, если кто-то смотрит по рейтингу ФИФА. Если думают, что будет легко, то все ошибаются», – приводит слова 54-летнего специалиста «Чемпионат».

Товарищеский матч сборных России и Кении состоится завтра, 16 октября. Игра пройдёт на стадионе «Титаник Мардан», который расположен на территории отеля в Анталье (Турция). Начало – в 19:00 по московскому времени.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

источник: Чемпионат.com
Стало известно имя нового главного тренера «Аугсбурга»
Ранее пост наставника немецкого клуба покинул Энрико Маассен.
15.10.2023 20:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Адвокат Дзаньоло: Николо никогда не делал ставок, он сам мне об этом сказал!
Можно ли верить футболисту?
15.10.2023 20:34
Футбол
Валерий Карпин: уйду из «Ростова», если сборную России вернут на международную арену
Валерий Георгиевич не готов вновь совмещать посты.
15.10.2023 20:12
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Соболев сообщил, кого из игроков знает в сборной Кении
Завтра, 16 октября, российская национальная команда сыграет с африканцами в товарищеском матче.
15.10.2023 19:54
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Тренер «Ариса» заявил, что у Кокорина нет цели возвращения в сборную России
Футболист не выступал за национальную команду с ноября 2017 года.
15.10.2023 19:33
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Смирнова рассказала, за счёт чего ЦСКА смог обыграть «Зенит» в финале женского Кубка России
Футболистки армейского клуба обыграли питерских оппоненток со счётом 4:1.
15.10.2023 19:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сотрудники женского «Кривбасса» из Украины не вернулись в страну после матчей ЛЧ
Клуб не досчитался двух своих работников после игр в Европе.
15.10.2023 19:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.