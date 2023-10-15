Соболев сообщил, кого из игроков знает в сборной Кении

Нападающий сборной России Александр Соболев рассказал, кого знает из футболистов национальной команды Кении.

«Знаю ли кого-то? Только Маньяна, который в «Тоттенхэме» играл. Больше никого не знаю. Не знаю, почему игра проходит в Турции. Наверное, нам и Кении логистически удобнее», — приводит слова игрока «Чемпионат».

Встреча между Россией и Кенией состоится завтра, 16 октября, в Анталье (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Ранее подопечные Валерия Карпина обыграли Камерун (1:0).