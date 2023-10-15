ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Адвокат Дзаньоло: Николо никогда не делал ставок, он сам мне об этом сказал!

Можно ли верить футболисту?
15 октября 2023 20:34

Джанлука Тоньоцци, адвокат полузащитника сборной Италии Николо Дзаньоло, высказался о скандале вокруг своего клиента.

Ранее появилась информация, сто Дзаньоло и Сандро Тонали замешаны в деле, связанном со ставками.

«Дзаньоло никогда не делал ставок. Он сам мне об этом сказал. Возможно, он играл в карточные игры, такие как покер, на нелегальных онлайн‑платформах, не зная об этом. Мы все выясним.

Что ему грозит? Штраф в несколько сотен евро. Все это при условии, что не будет повторного правонарушения», — цитирует адвоката La Gazzetta dello Sport.

источник: La Gazzetta dello Sport
Стало известно имя нового главного тренера «Аугсбурга»
Ранее пост наставника немецкого клуба покинул Энрико Маассен.
15.10.2023 20:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Валерий Карпин: уйду из «Ростова», если сборную России вернут на международную арену
Валерий Георгиевич не готов вновь совмещать посты.
15.10.2023 20:12
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Соболев сообщил, кого из игроков знает в сборной Кении
Завтра, 16 октября, российская национальная команда сыграет с африканцами в товарищеском матче.
15.10.2023 19:54
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Карпин — о матче с Кенией: легко точно не будет, команда организована лучше Камеруна
Карпин — о матче с Кенией: легко точно не будет, команда организована лучше Камеруна
Сборная России сыграет против африканской команды завтра, 16 октября.
15.10.2023 19:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Ариса» заявил, что у Кокорина нет цели возвращения в сборную России
Футболист не выступал за национальную команду с ноября 2017 года.
15.10.2023 19:33
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Смирнова рассказала, за счёт чего ЦСКА смог обыграть «Зенит» в финале женского Кубка России
Футболистки армейского клуба обыграли питерских оппоненток со счётом 4:1.
15.10.2023 19:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сотрудники женского «Кривбасса» из Украины не вернулись в страну после матчей ЛЧ
Клуб не досчитался двух своих работников после игр в Европе.
15.10.2023 19:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.