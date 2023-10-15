Адвокат Дзаньоло: Николо никогда не делал ставок, он сам мне об этом сказал!

Джанлука Тоньоцци, адвокат полузащитника сборной Италии Николо Дзаньоло, высказался о скандале вокруг своего клиента.

Ранее появилась информация, сто Дзаньоло и Сандро Тонали замешаны в деле, связанном со ставками.

«Дзаньоло никогда не делал ставок. Он сам мне об этом сказал. Возможно, он играл в карточные игры, такие как покер, на нелегальных онлайн‑платформах, не зная об этом. Мы все выясним.

Что ему грозит? Штраф в несколько сотен евро. Все это при условии, что не будет повторного правонарушения», — цитирует адвоката La Gazzetta dello Sport.