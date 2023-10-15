Стало известно имя нового главного тренера «Аугсбурга»

«Аугсбург» объявил о назначении Джесса Торупа на должность главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба «фуггеров».

9 октября клуб Бундеслиги отправил в отставку Энрико Маассена. Он руководил командой с лета 2022 года.

Сообщается, что стороны заключили трудовое соглашение до конца сезона-2024/2025.

Торуп находился без работы с сентября прошлого года после того, как покинул пост главного тренера «Копенгагена». Датский специалист также работал в «Генке», «Мидтьюлланде» и «Генте».