Сборная Беларуси сыграла в результативную ничью со Швейцарией на матче отбора Евро-2024

Национальная команда Беларуси на выезде сыграла вничью со сборной Швейцарии в матче 8-го тура группы I отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Очная встреча завершилась со счётом 3:3.

За подопечных Карлоса Алоса голы забили Макс Эбон (61-я минута), Денис Поляков (69) и Дмитрий Антилевский (84). В составе швейцарской сборной забитыми мячами отметились Шердан Шакири (28), Мануэль Аканджи (89) и Зеки Амдуни (90).

Таким образом, сборная Беларуси набирает шесть очков и находится на пятом месте в турнирной таблице группы I. Швейцарские футболисты находятся на первой строчке, имея в своём активе 15 очков.

Чемпионат Европы-2024.

Квалификация.

Группа I.

8-й тур.

Швейцария – Беларусь – 3:3 (1:0)

Голы: Шакири, 28. Аканджи, 89. Амдуни, 90 – Эбон, 61. Поляков, 69. Антилевский, 84.