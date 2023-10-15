Защитник «Ниццы» принёс извинения за свою позицию по конфликту Израиля и Палестины

Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь прокомментировал свои слова о конфликте между Израилем и Палестиной.

«Я приношу свои извинения за это. Я хотел бы четко изложить свою недвусмысленную точку зрения: я решительно осуждаю все формы насилия, где бы они ни происходили, и я поддерживаю всех жертв», – написал игрок в соцсетях.

Напомним, алжирец выложил видео, в котором призвал к «черному дню для евреев». Затем футболист удалил публикацию. После этого мэр Ниццы призвал Аталя принести извинения и пригрозил ему исключением из клуба.