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Защитник «Ниццы» принёс извинения за свою позицию по конфликту Израиля и Палестины

Футболист осознал свою ошибку.
15 октября 2023 21:07
автор: Степан Шереметьев

Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь прокомментировал свои слова о конфликте между Израилем и Палестиной.

«Я приношу свои извинения за это. Я хотел бы четко изложить свою недвусмысленную точку зрения: я решительно осуждаю все формы насилия, где бы они ни происходили, и я поддерживаю всех жертв», – написал игрок в соцсетях.

Напомним, алжирец выложил видео, в котором призвал к «черному дню для евреев». Затем футболист удалил публикацию. После этого мэр Ниццы призвал Аталя принести извинения и пригрозил ему исключением из клуба.

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Футболист поделился мнением в соцсетях.
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