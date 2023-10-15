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Жоау Феликс рассказал, как чувствует себя в составе «Барселоны»

Каталонский клуб арендовал португальского игрока у «Атлетико» в прошедшее межсезонье.
15 октября 2023 21:11
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Барселоны», права на которого принадлежат «Атлетико», Жоау Феликс признался, что комфортно себя чувствует в стане сине-гранатовых.

«Как видите, я счастлив там, где нахожусь сейчас. Я чувствую себя хорошо и уверенно. Сейчас действительно хороший момент. Самое сложное — поддерживать хороший игровой уровень, что мне не удавалось делать в последние сезоны в «Атлетико». Но я работаю каждый день и всегда стараюсь совершенствоваться, чтобы исправить свои не самые сильные стороны. Да, сейчас я счастлив и отлично провожу время», – приводит слова 23-летнего футболиста Mundo Deportivo.

Феликс присоединился к «Барселоне» на правах аренды в сентябре 2023 года. С тех пор за команду Хави он провёл восемь матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро.

источник: El Mundo Deportivo
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