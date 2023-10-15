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Булавин объяснил, почему игроков «Зенита» не вызывают в сборную России

На октябрьский сбор национальной команды отправился лишь один футболист сине-бело-голубых.
15 октября 2023 21:39
автор: Глеб Шевяков

Экс-защитник «Зенита» Вячеслав Булавин высказался по поводу того, что главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал в команду на товарищеские матчи с национальными командами Камеруна и Кении в октябре лишь одного игрока питерского клуба, нападающего Ивана Сергеева.

Форвард не принимал участие в контрольной игре с камерунской сборной (1:0).

«Если в составе «Зенита» играют восемь иностранцев, то чему удивляться? Российские игроки «Зенита» сидят на лавочке, в матчах чемпионата России почти не участвуют. Естественно, Карпин не имеет представления, в каком они состоянии. Тонус игровой надо в матчах поддерживать, а не сидя на скамейке запасных. Обидно, конечно, за российских ребят. Они могли бы спокойно играть за другие российские команды, получать практику. И тогда были бы интересны тренерам сборной», – приводит слова Булавина «РБ Спорт».

В понедельник, 16 октября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кении. Игра пройдёт на стадионе «Титаник Мардан», который расположен на территории отеля в Анталье (Турция). Начало – в 19:00 по московскому времени.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

источник: «РБ-Спорт»
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