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Петржела назвал российского тренера, который может возглавить сборную Чехии

Этот специалист тренирует один из клубов РПЛ.
15 октября 2023 21:42
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, при каких обстоятельствах Сергей Семак может возглавить сборную Чехии.

«Если Семак сменит гражданство, думаю, он будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии. Я бы очень хотел, чтобы он тренировал нашу сборную. Но пока он русский, это невозможно», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Семак возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года. С тех пор он пять раз приводил команду к победе в чемпионате России. На данный момент петербуржцы по 11 туров располагаются на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в своём активе 20 очков.

источник: «РБ-Спорт»
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