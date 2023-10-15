ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Форвард сборной Кении: мы выйдем на матч с Россией, чтобы победить

Африканцы жаждут очной встречи.
15 октября 2023 21:59
автор: Тимур Пацюк

Форвард сборной Кении Майкл Олунга поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой России.

«Мы уважаем своего соперника и понимаем, что это сборная под 39‑м номером в рейтинге ФИФА. Кения намного ниже в этом списке, но это футбол, у нас есть возможность показать, на что мы способны. Мы много тренировались и выйдем на матч, чтобы побеждать. Уверен, игра будет интересной», — цитирует Олунга «Матч ТВ».

Напомним, очная встреча команд состоится завтра, 16 октября, в Белеке. Начало – в 19:00 мск.

Ранее сборная России обыграла на «ВТБ Арене» в Москве национальную команду Камеруна (1:0).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Карим Бензема выступил в поддержку Палестины на фоне конфликта с Израилем
Футболист поделился мнением в соцсетях.
15.10.2023 22:03
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Петржела назвал российского тренера, который может возглавить сборную Чехии
Этот специалист тренирует один из клубов РПЛ.
15.10.2023 21:42
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Булавин объяснил, почему игроков «Зенита» не вызывают в сборную России
На октябрьский сбор национальной команды отправился лишь один футболист сине-бело-голубых.
15.10.2023 21:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Жоау Феликс рассказал, как чувствует себя в составе «Барселоны»
Каталонский клуб арендовал португальского игрока у «Атлетико» в прошедшее межсезонье.
15.10.2023 21:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник «Ниццы» принёс извинения за свою позицию по конфликту Израиля и Палестины
Футболист осознал свою ошибку.
15.10.2023 21:07
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Сборная Беларуси сыграла в результативную ничью со Швейцарией на матче отбора Евро-2024
Сборная Беларуси сыграла в результативную ничью со Швейцарией на матче отбора Евро-2024
Команды отправили в ворота друг друга по три мяча.
15.10.2023 20:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно имя нового главного тренера «Аугсбурга»
Ранее пост наставника немецкого клуба покинул Энрико Маассен.
15.10.2023 20:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.