Форвард сборной Кении: мы выйдем на матч с Россией, чтобы победить

Форвард сборной Кении Майкл Олунга поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой России.

«Мы уважаем своего соперника и понимаем, что это сборная под 39‑м номером в рейтинге ФИФА. Кения намного ниже в этом списке, но это футбол, у нас есть возможность показать, на что мы способны. Мы много тренировались и выйдем на матч, чтобы побеждать. Уверен, игра будет интересной», — цитирует Олунга «Матч ТВ».

Напомним, очная встреча команд состоится завтра, 16 октября, в Белеке. Начало – в 19:00 мск.

Ранее сборная России обыграла на «ВТБ Арене» в Москве национальную команду Камеруна (1:0).