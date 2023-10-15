ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Карим Бензема выступил в поддержку Палестины на фоне конфликта с Израилем

Футболист поделился мнением в соцсетях.
15 октября 2023 22:03
автор: Степан Шереметьев

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема заявил,что поддерживает палестинцев в начавшемся конфликте с Израилем.

«Мы молимся за жителей Газы, которые в очередной раз стали жертвами этой несправедливой бомбардировки, которая не щадит ни женщин, ни детей», — написал игрок соцсетях.

Стоит напомнить, что в начале октября группировка ХАМАС атаковала Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям. Также Израиль объявил о начале полномасштабной войны. ХАМАС требует освободить палестинских заключённых.

Форвард сборной Кении: мы выйдем на матч с Россией, чтобы победить
Африканцы жаждут очной встречи.
15.10.2023 21:59
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Петржела назвал российского тренера, который может возглавить сборную Чехии
Этот специалист тренирует один из клубов РПЛ.
15.10.2023 21:42
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Булавин объяснил, почему игроков «Зенита» не вызывают в сборную России
На октябрьский сбор национальной команды отправился лишь один футболист сине-бело-голубых.
15.10.2023 21:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Жоау Феликс рассказал, как чувствует себя в составе «Барселоны»
Каталонский клуб арендовал португальского игрока у «Атлетико» в прошедшее межсезонье.
15.10.2023 21:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник «Ниццы» принёс извинения за свою позицию по конфликту Израиля и Палестины
Футболист осознал свою ошибку.
15.10.2023 21:07
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Сборная Беларуси сыграла в результативную ничью со Швейцарией на матче отбора Евро-2024
Сборная Беларуси сыграла в результативную ничью со Швейцарией на матче отбора Евро-2024
Команды отправили в ворота друг друга по три мяча.
15.10.2023 20:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно имя нового главного тренера «Аугсбурга»
Ранее пост наставника немецкого клуба покинул Энрико Маассен.
15.10.2023 20:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.