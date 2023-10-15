Карим Бензема выступил в поддержку Палестины на фоне конфликта с Израилем

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема заявил,что поддерживает палестинцев в начавшемся конфликте с Израилем.

«Мы молимся за жителей Газы, которые в очередной раз стали жертвами этой несправедливой бомбардировки, которая не щадит ни женщин, ни детей», — написал игрок соцсетях.

Стоит напомнить, что в начале октября группировка ХАМАС атаковала Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям. Также Израиль объявил о начале полномасштабной войны. ХАМАС требует освободить палестинских заключённых.