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Скауты «Челси» считают, что Мудрик способен выиграть «Золотой мяч» в будущем

Украинский футболист перешёл в стан «пенсионеров» в начале этого года.
15 октября 2023 22:36
автор: Глеб Шевяков

Скауты «Челси» высоко оценивают шансы форварда команды Михаила Мудрика стать обладателем «Золотого мяча» в будущем. Об это сообщает Football.London.

Как утверждает источник, специалисты синих выражают уверенность в том, что 22-летний нападающий реализует свой потенциал и завоюет престижную награду. Еще во время игры украинца за донецкий «Шахтер» в английском клубе называли его одним из лучших молодых игроков мира.

Мудрик присоединился к «Челси» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне за команду Маурисио Почеттино он сыграл восемь матчей и отличился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

источник: Football.London
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