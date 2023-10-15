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Борис Игнатьев призвал сборную России не считать Кению слабой командой

Встреча между коллективами состоится завтра, 16 октября.
15 октября 2023 22:40
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Кении.

«Не нужно считать сборную Кении слабой. Это очень волевая команда, хорошо подготовленная в физическом плане. Да, с невысоким уровнем технико-тактических умений, но то, что они навяжут борьбу — безусловно. Они будут стараться сыграть на ничью, но мы будем сильнее», — приводит слова специалиста Sport24.

Встреча между Россией и Кенией состоится завтра, 16 октября, в Анталье (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Ранее подопечные Валерия Карпина обыграли Камерун (1:0).

источник: Sport24.ru
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