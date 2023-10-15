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Дубль Уилсона принёс сборной Уэльса победу над Хорватией в матче отбора Евро-2024

Встреча прошла в Кардиффе.
Дубль Уилсона принёс сборной Уэльса победу над Хорватией в матче отбора Евро-2024
15 октября 2023 23:39
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Сборная Уэльса на своём поле оказалась сильнее национальной команды Хорватии в матче восьмого тура группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы-2024. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу британцев.

В составе победителей дубль оформил Харри Уилсон (47-я и 60-я минуты). «Шашечные» ответили забитым мячом в исполнении Марио Пашалича (75).

Таким образом, команда Роберта Пейджа с 10 очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы группы D. Подопечные Златко Далича находятся на третьей строчке, имея в своём активе такое же количество очков.

В следующем туре Уэльс отправится в гости к Армении, а Хорватия сыграет на выезде с Латвией. Оба противостояния состоятся 18 октября.

источник: «Советский спорт»
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