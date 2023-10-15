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Булыкин ожидает уверенную победу сборной России в товарищеском матче с Кенией

Контрольная игра пройдёт в Турции в понедельник, 16 октября.
15 октября 2023 23:21
автор: Глеб Шевяков

Бывший форвард «Локомотив» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Кении.

«Для нашей сборной это игровая практика. Международные матчи важны. Там набираются и опыт, и мастерство. Когда нет никаких международных матчей в России, наша сборная нас должна радовать результатом. Конечно, наша сборная должна обыгрывать такого соперника, как Кения. Причём хорошо и уверенно. А дальше уже пусть выходит на поле молодёжь и доказывает, что она готова играть в национальной команде, на высоком уровне. В сборной должны играть лучшие футболисты», – приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Очная товарищеская встреча между национальными командами России и Кении пройдёт завтра, 16 октября. Матч состоится на стадионе «Титаник Мардан», который расположен на территории отеля в Анталье (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее подопечные Карпина обыграли сборную Камеруна со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Фёдор Чалов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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