Булыкин ожидает уверенную победу сборной России в товарищеском матче с Кенией

Бывший форвард «Локомотив» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Кении.

«Для нашей сборной это игровая практика. Международные матчи важны. Там набираются и опыт, и мастерство. Когда нет никаких международных матчей в России, наша сборная нас должна радовать результатом. Конечно, наша сборная должна обыгрывать такого соперника, как Кения. Причём хорошо и уверенно. А дальше уже пусть выходит на поле молодёжь и доказывает, что она готова играть в национальной команде, на высоком уровне. В сборной должны играть лучшие футболисты», – приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Очная товарищеская встреча между национальными командами России и Кении пройдёт завтра, 16 октября. Матч состоится на стадионе «Титаник Мардан», который расположен на территории отеля в Анталье (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее подопечные Карпина обыграли сборную Камеруна со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Фёдор Чалов.