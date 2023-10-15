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Гол Гави принёс сборной Испании победу над Норвегией в отборочном матче Евро-2024

«Красная фурия» вышла на первую строчку в группе А, обеспечив себе досрочный выход в основной турнир.
Гол Гави принёс сборной Испании победу над Норвегией в отборочном матче Евро-2024
15 октября 2023 23:42
автор: Глеб Шевяков
автор фото: УЕФА

Сборная Испании в гостях победила национальную команду Норвегии в матче 8-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Луиса де ла Фуэнте.

Единственный гол в прошедшем матче забил испанский полузащитник Гави на 49-й минуте.

На 20-й минуте благодаря работе системы VAR был отменён мяч нападающего гостей Альваро Мораты.

Таким образом, национальная команда Испании набирает 15 очков, поднимается на первое место в турнирной таблице группы А и вместе с Шотландии досрочно пробилась в финальную часть соревнований. Сборная Норвегии находится на третьей позиции, имея в своём активе.

Чемпионат Европы-2024.

Квалификация.

Группа А.

8-й тур.

Норвегия – Испания – 0:1 (0:0)

Гол: Гави, 49.

источник: «Советский спорт»
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