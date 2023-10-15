Гол Гави принёс сборной Испании победу над Норвегией в отборочном матче Евро-2024

Сборная Испании в гостях победила национальную команду Норвегии в матче 8-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Луиса де ла Фуэнте.
Единственный гол в прошедшем матче забил испанский полузащитник Гави на 49-й минуте.
На 20-й минуте благодаря работе системы VAR был отменён мяч нападающего гостей Альваро Мораты.
Таким образом, национальная команда Испании набирает 15 очков, поднимается на первое место в турнирной таблице группы А и вместе с Шотландии досрочно пробилась в финальную часть соревнований. Сборная Норвегии находится на третьей позиции, имея в своём активе.
Чемпионат Европы-2024.
Квалификация.
Группа А.
8-й тур.
Норвегия – Испания – 0:1 (0:0)
Гол: Гави, 49.