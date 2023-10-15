Сборная Польши не сумела на своём поле обыграть Молдавию

Сегодня, 15 октября, на стадионе «Народовы» в Варшаве состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Польши и Молдавии. Команды разошлись миром – 1:1.
Счёт на 26-й минуте открыл Йон Николэеску. Поляки сумели отыграться лишь в дебюте второго тайма, когда с передачи Петра Зелиньского отличился Кароль Свидерски.
Таким образом, молдавская сборная осталась непобедимой для Польши в этом отборе: в июне красно-белые потерпели поражение – 2:3.
В турнирной таблице группы Е Польша занимает третье место, имея в своём активе 10 очков. У Молдавии 9 баллов и четвёртая строчка.