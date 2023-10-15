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Сборная Польши не сумела на своём поле обыграть Молдавию

Красно-белым так и не покорилась крепкая молдавская команда.
Сборная Польши не сумела на своём поле обыграть Молдавию
15 октября 2023 23:42
автор: Тимур Пацюк
автор фото: Польский футбольный союз

Сегодня, 15 октября, на стадионе «Народовы» в Варшаве состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Польши и Молдавии. Команды разошлись миром – 1:1.

Счёт на 26-й минуте открыл Йон Николэеску. Поляки сумели отыграться лишь в дебюте второго тайма, когда с передачи Петра Зелиньского отличился Кароль Свидерски.

Таким образом, молдавская сборная осталась непобедимой для Польши в этом отборе: в июне красно-белые потерпели поражение – 2:3.

В турнирной таблице группы Е Польша занимает третье место, имея в своём активе 10 очков. У Молдавии 9 баллов и четвёртая строчка.

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