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Лионелю Месси заранее сообщили, что он выиграл «Золотой мяч» прошлого сезона

Церемония вручения награды пройдёт в конце текущего месяца.
15 октября 2023 23:50
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заранее получил информацию о том, что он стал обладателем «Золотого мяча» сезона-2022/2023. Об этом сообщает BOLASPORT со ссылкой на друга футболиста Алессандро Доссетти.

Как утверждает источник, 36-летний игрок узнал об этом в пятницу, 13 октября, несмотря на то, что официальная церемония награждения состоится только в конце месяца (30 октября). Таким образом, чемпион мира выиграет этот титул уже восьмой раз в своей карьере.

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента в прошедшее межсезонье. С тех пор за американский клуб он сыграл 13 матчей, отметился 11 забитыми мячами и отдал пять ассистов. Ранее он играл в составе «ПСЖ» и большую часть карьеры за «Барселону».

В 2022 году в составе сборной Аргентины Лионель выиграл чемпионат мира по футболу в Катаре.

источник: «Советский спорт»
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