Дмитрий Селюк: на матч с Кенией в сборную России можно было бы вызвать Аршавина, Карпина, Мостового

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Кении.

«Я не могу понять, для чего это делается? Сыграйте со сборной легионеров, выступающих в России. Зачем нужна эта Кения? Но с точки зрения спортивной, тогда можно вызвать Сашу Мостового, Карпина, Аршавина. Поверьте, они обыграют кенийцев», — цитирует Селюка Metaratings.

Напомним, Россия и Кения сойдутся в турецком Белеке завтра, 16 октября. Начало матча – в 19:00 мск.

Ранее подопечные Валерия Карпина одолели сборную Камеруна (1:0) благодаря голу Фёдора Чалова.