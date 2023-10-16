Сборные Испании, Шотландии и Турции вышли на Евро-2024

Определились ещё три сборные, которые примут участие в финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Так, успешно преодолела квалификацию сборная Испании. «Красная фурия» победила Норвегию (1:0) и набрала 15 очков. Следом за ней расположилась Шотландия (15). Британская сборная за два тура до конца уже недосягаема для Норвегии (10).

Также путёвку в финальную стадию получила Турция, разгромившая сегодня Латвию (4:0) на своём поле. Команда Винченцо Монтеллы с 16 очками возглавляет группу D. За вторую путёвку борются Уэльс (10), Хорватия (10), Армения (7).

Ранее на Евро-2024 пробились Португалия, Франция и Бельгия.