Пирс Морган: нужно было уволить тен Хага и сделать Роналду капитаном «Манчестер Юнайтед»

Популярный журналист Пирс Морган отреагировал на тот факт, что у нападающий «Аль-Насра» и португальской сборной Криштиану Роналду оформил 46 результативных действий в 42 матчах в 2023 году.

«Но он якобы был «проблемой» в «МЮ». Надо было уволить тен Хага и сделать его капитаном», — написал Морган в соцсетях.

Напомним, в октябре 2022 года футболист оказался исключен из заявки на матч с «Челси» после того, как демонстративно отправился в раздевалку еще до окончания игры с «Тоттенхэмом». Это произошло из-за того, что он не вошел в стартовый состав и не получил шанса на выход на поле.

Вскоре после этого состоялось интервью Криштиану Роналду для Пирса Моргана, в котором он заявил: «Меня сделали изгоем в клубе» и выразил недовольство по поводу отношения тренера к нему. Он также выразил свое мнение о владельцах «Манчестер Юнайтед», заявив, что они не проявляют достаточного интереса к команде.

В конце ноября стало известно, что английский клуб расторг контракт с португальцем, и зимой Роналду перешел в «Аль-Наср».