Юлиан Нагельсман поставил цель выиграть Евро-2024 во главе сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поставил цель завоевать золотые медали с национальной командой на чемпионате Европы 2024 года.

«Думаю, вполне нормально, когда ты участвуешь в турнире и хочешь его выиграть. Мы хотим выиграть этот турнир, но хорошим результатом будет не только победа.

Если мы доберемся до полуфинала, четвертьфинала или чего-то еще и при этом покажем блестящий футбол, и вся страна будет гордится нами – это тоже может быть успехом», – приводит слова Нагельсмана пресс-служба сборной.

Добавим, финальная часть Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии в десяти городах. Действующим победителем турнира является национальная команда Италии.