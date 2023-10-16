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Джолеон Лескотт: Беллингем – лучший игрок мира на данный момент

20-летний хавбек перебрался в мадридский «Реал» в летнее окно.
16 октября 2023 09:10
автор: Александр Бойченко

Экс-защитник сборной Англии Джолеон Лескотт считает центрального полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема лучшим игроком в мире на текущий момент.

«Джуд – один из самых ярких талантов мира, если не самый. Он лучший футболист мира на данный момент. Я оптимистично настроен по поводу Евро-2024.

Джуд оказал огромное влияние на «Реал», и это нечто невероятное для мальчика из Бирмингема», – приводит слова Лескотта Daily Mail.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги Беллингем провел восемь матчей за мадридский «Реал», в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Рыночная стоимость 20-летнего хавбека оценивается в 150 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

источник: The Daily Mail
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