Хвича Кварацхелия – о голе за Грузию: я постараюсь чаще радовать наших болельщиков

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия эмоционально прокомментировал разгромную победу своей национальной команды над Кипром в рамках квалификации на Евро-2024 (4:0).

«Очень приятно, когда играешь за свою страну. Особенно, когда забиваешь гол и празднуешь его вместе с болельщиками. Я постараюсь еще много раз порадовать их как на национальном, так и на клубном уровне», – приводит слова Хвичи официальный сайт Федерации футбола Грузии.

После восьмого тура квалификации на чемпионат Европы-2024 Грузия располагается на четвертом месте в турнирной таблице группы A с семью очками. Ее опережают Норвегия (10), Шотландия (15) и Испания (15).

В следующем матче сборная Грузии примет Шотландию 16 ноября.