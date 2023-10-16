Соболев высказался о предстоящем товарищеском матче России и Кении

Форвард российской сборной Александр Соболев поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой против Кении.

«Конечно, победы придают уверенность, придают силы. Тем более над Камеруном — это действительно хорошая команда. Мы уже посмотрели Кению на теории, это достаточно обученная и хорошая команда. Нам предстоит тяжёлый матч, но тем интереснее», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, товарищеская встреча между Россией и Камеруном завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится сегодня, 16 октября в 19:00 (мск). Игра пройдёт в Анталье (Турция).