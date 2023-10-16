ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Зенит» заинтересован в покупке 18-летнего форварда «Црвены Звезды» Миятовича

Сербский нападающий забил уже два гола в Юношеской лиге УЕФА.
16 октября 2023 09:50
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 16 октября, издание Sportske Vesti сообщило о том, что «Зенит» заинтересован в покупке 18-летнего нападающего «Црвены Звезды» Йована Миятовича.

Согласно данным источника, переговоров между клубами не было. По этой причине неизвестно, какую сумму российский клуб готов заплатить за юного форварда.

В текущем сезоне Йован Миятович сыграл четыре игры в чемпионате Сербии, в которых стал автором одного гола. Также форвард забил два мяча в ворота «Манчестер Сити» U19 и «Янг Бойз» U19 в матчах Юношеской лиги УЕФА.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет 1,8 млн евро.

источник: Sportske Vesti
Александр Кержаков ответил на вопрос, согласился бы он возглавить московский «Спартак»
На текущий момент специалист работает в Сербии.
16.10.2023 10:40
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Николай Наумов: Кения будет биться с Россией как в последний раз
Встреча пройдет 16 октября.
16.10.2023 10:26
Футбол
автор: Александр Бойченко
Кержаков – о своей зарплате в «Спартаке»: думаю, столько получают тренеры Второй лиги
Российский специалист возглавил клуб минувшим летом.
16.10.2023 10:21
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Жду не меньше, чем 6:0». Пименов — о матче России с Кенией
Встреча состоится сегодня, 16 октября, в 19:00 (мск).
16.10.2023 10:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Соболев высказался о предстоящем товарищеском матче России и Кении
Встреча состоится 16 октября в 19:00 (мск).
16.10.2023 09:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Хвича Кварацхелия – о голе за Грузию: я постараюсь чаще радовать наших болельщиков
Накануне состоялся отборочный матч к Евро-2024.
16.10.2023 09:16
Футбол
автор: Александр Бойченко
Джолеон Лескотт: Беллингем – лучший игрок мира на данный момент
20-летний хавбек перебрался в мадридский «Реал» в летнее окно.
16.10.2023 09:10
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.