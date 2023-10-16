«Зенит» заинтересован в покупке 18-летнего форварда «Црвены Звезды» Миятовича

Сегодня, 16 октября, издание Sportske Vesti сообщило о том, что «Зенит» заинтересован в покупке 18-летнего нападающего «Црвены Звезды» Йована Миятовича.

Согласно данным источника, переговоров между клубами не было. По этой причине неизвестно, какую сумму российский клуб готов заплатить за юного форварда.

В текущем сезоне Йован Миятович сыграл четыре игры в чемпионате Сербии, в которых стал автором одного гола. Также форвард забил два мяча в ворота «Манчестер Сити» U19 и «Янг Бойз» U19 в матчах Юношеской лиги УЕФА.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет 1,8 млн евро.