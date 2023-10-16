«Жду не меньше, чем 6:0». Пименов — о матче России с Кенией

Экс-футболист российской сборной Руслан Пименов заявил, что ожидает разномной победы от команды Валерия Карпина в товарищеской игре против сборной Кении.

«Я жду только крупной победы. А что у нас Кения, это что? Бегуны — да. Жду не меньше, чем 6:0», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, товарищеская встреча между Россией и Камеруном завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится сегодня, 16 октября в 19:00 (мск). Игра пройдёт в Анталье (Турция).