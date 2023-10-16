Кержаков – о своей зарплате в «Спартаке»: думаю, столько получают тренеры Второй лиги

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков высказался об уровне доходов на своей нынешней должности.

– Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде. Думаю, что столько получают тренеры Второй лиги. Может, и в нижней половине Первой – не знаю, какие там сейчас оклады, – приводит слова Кержакова «СЭ».

При этом российский специалист уточнил, что он получает около двух тысяч долларов в месяц.

В нынешнем сезоне сербской Суперлиги после десяти туров «Спартак» располагается на седьмом месте с 15 очками. В следующем матче подопечные Александра Кержакова примут «Партизан» 20 октября.