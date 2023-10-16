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Александр Кержаков ответил на вопрос, согласился бы он возглавить московский «Спартак»

На текущий момент специалист работает в Сербии.
16 октября 2023 10:40
автор: Виталий Овсянников

Российский специалист Александр Кержаков, возглавляющий сербский «Спартак» из Суботицы, рассказал о том, готов ли он стать главным тренером московского «Спартака».

«Соглашусь ли возглавить московский «Спартак», если однажды предложат? Очень сложный вопрос. На данный момент этого себе не представляю. И не думаю, что такая история возникнет», — цитирует Кержакова издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне сербской Суперлиги после десяти туров «Спартак» располагается на седьмом месте с 15 очками. В следующем матче подопечные Александра Кержакова примут «Партизан» 20 октября.

Ранее российский специалист возглавлял томскую «Томь», ФК «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу».

источник: «Спорт-Экспресс»
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