Футболистка «Зенита» заявила о желании получить паспорт России

Нигерийская футболистка Мэри-Энн Эзенагу, выступающая за «Зенит» на позиции нападающей, заявила, что хочет российское гражданство и назвала Санкт-Петербург – лучшим городом мира.

«Хочу ли я получить российский паспорт, как Малком и Клаудиньо? Да, я тоже хочу паспорт РФ, как они. Мне нравится Россия, но здесь очень холодно. Мне сложно привыкнуть к морозу, но летом я себя чувствую здесь отлично. Я люблю Санкт-Петербург — для меня это лучший город мира», — заявила Мэри-Энн в интервью «РБ Спорт».

Ранее 22-летняя Мэри-Энн Эзенагу выступала за нигерийский клуб «Байелса Куинс». Футболистка перешла в «Зенит» в 2023 году.