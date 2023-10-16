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В «Реал Сосьедаде» оценили степень готовности Арсена Захаряна к ближайшей игре

В следующем матче клуб сыграет против «Мальорки» 21 октября.
16 октября 2023 12:55
автор: Александр Бойченко

В пресс-службе «Реал-Сосьедада» рассказали о текущем состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна перед матчем 10-го тура чемпионата Испании против «Мальорки».

«Захарян без проблем работает со своими товарищами по команде. Здоровью футболиста ничего не угрожает – Арсен чувствует себя отлично! Он был готов до, и сейчас россиянин также полностью готов принять участие в ближайшем матче с «Мальоркой», – приводит слова пресс-службы клуба Sport24.

Добавим, матч «Реал Сосьедада» и «Мальорки пройдет 21 октября и начнется в 15:00 мск.

В текущем сезоне Захарян принял участие в четырех играх, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

В летнее трансферное окно Захарян подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до 2029 года.

источник: ФК «Реал Сосьедад»
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