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Отец сбежавшего полузащитника «Шахтера» заявил, что сыну будет безопаснее в России

Ранее игрок своевольно покинул украинский клуб.
16 октября 2023 13:01
автор: Степан Шереметьев

Юрий Роспутько, отец полузащитника «Шахтера» Александра Распутько, отреагировал на информацию о том, что его сын после матча юношеской Лиги чемпионов с «Антверпеном» сбежал в Россию и попросил политическое убежище.

«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из «Шахтера». Я могу сказать, что в России ему точно будет безопаснее. Информация о прошении политического убежища неправда», — приводит слова Роспутько-старшего ИА Регнум.

Ранее «горняки» заявили, что если Распутько не вернется, то контракт будет расторгнут по вине игрока. При этом клуб оставляет за собой право требовать с футболиста финансовую компенсацию.

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