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Юрий Сёмин назвал фактор, который может сказаться на игре сборной России против Кении

Эксперт отметил, что в этом матче не будет явного фаворита.
16 октября 2023 13:12
автор: Виталий Стопин

Бывший тренер сборной России Юрий Сёмин заявил корреспонденту «Советского спорта», что отсутствие полузащитника Александра Головина может сильно сказаться на игре команды в матче с Кенией. Эта встреча состоится 16 октября в Анталье (Турция) и начнётся в 19:00 мск.

«Во-первых, хотелось бы увидеть тот уровень игры, который команда показывала перед этим матчем. Теперь такого громадного количества людей мы не увидим, но эмоции по игре должны сохраниться - это, конечно, самое главное. Не знаю, какой состав будет у сборной Кении. Но мне кажется, явного фаворита нет. Думаю, отсутствие Головина может сказаться на команде. Каждый игрок выполняет определённую роль. Александр имеет большое значение для команды. Поэтому, конечно, его заменить будет очень сложно», — сказал Сёмин.

Ранее в Федерации футбола Кении назвали Россию ведущей европейской сборной.

В Федерации футбола Кении назвали Россию ведущей европейской сборной

источник: «Советский спорт»
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