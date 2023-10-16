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УЕФА прорабатывает возможность допуска к международным турнирам сборных России U17

Об этом сообщили в РФС.
16 октября 2023 13:25
автор: Степан Шереметьев

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что информация об отмене решения исполкома УЕФА о допуске юношеских сборных России является ложной.

«Есть поручение исполкома УЕФА проработать такую возможность, отработать всю ситуацию технически — с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки. Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию относительно того, что исполком УЕФА что-то отменил», — приводит слова функционера РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании организации в Ньюне 10 октября отменил решение о допуске до международных турниров юниорских сборных России (игроки до 17 лет).

источник: «РИА Новости»
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