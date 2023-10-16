Защитник «Реала» Милитао приглашен на суд по делу о расистских оскорблениях

Сегодня, 16 октября, издание Mundo Deportivo сообщило о том, что защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао в скором времени должен предстать перед судом как потерпевший в деле о расистских оскорблениях, которые были произнесены в его адрес во время матча Ла Лиги прошлого сезона против «Валенсии».

Королевский клуб в этой игре потерпел поражение со счетом 0:1.

Согласно информации источника, судебное заседание, в котором должен участвовать Милитао, назначено на 21 ноября. Испанский суд принял решение вызвать бразильского футболиста по просьбе Ла Лиги, которая выступает в роли частного обвинителя в этом деле. Ла Лига направила в суд официальное заявление, в котором говорится, что защитник мадридского клуба также столкнулся с оскорблениями, имевшими явный расистский характер.