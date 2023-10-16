Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном турне сборной России по Бразилии в ноябре.

«Вероятность турне по Бразилии? Такой вероятности нет. Будет пауза, ведётся работа по поиску возможных соперников. Количество соперников уменьшается, но работа ведётся, хоть ситуация с организацией становится сложной», — приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, что сегодня, 16 октября, в Анталье (Турция) сборная России проведёт товарищеский матч против национальной команды Кении. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Ранее подопечные Валерия Карпина обыграли Камерун (1:0).