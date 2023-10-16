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Первый тренер Распутько заявил, что патриотизм повлиял на побег футболиста из «Шахтера»

Ранее появлялась информация, что игрок желает перейти в российский клуб.
16 октября 2023 14:22
автор: Виталий Овсянников

Первый тренер Александра Распутько Валерий Мисников считает, что украинский футболист «Шахтера» мог сбежать из украинского клуба из-за патриотических чувств.

Напомним, после матча Юношеской лиги УЕФА, который состоялся в Бельгии, он не вернулся на Украину. По некоторым данным он убежал в Россию.

«Где он сейчас находится? Точный ответ на этот вопрос я вам не могу дать, потому что я был в Горловке, а он — в Киеве. Вряд ли смогу сказать, что его сподвигло на это. Думаю, как у гражданина и человека, родившегося в Горловке, у него были патриотические чувства», - цитирует Мисникова «Матч ТВ».

Руководство «Шахтёра» уже заявило, что если Александр Распутько не вернётся в расположение команды в ближайшие пять дней, то контракт с ним будет расторгнут по вине игрока. При этом клуб оставляет за собой право требовать с футболиста финансовую компенсацию.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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