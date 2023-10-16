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Андрей Ещенко назвал главные задачи сборной России перед матчем с Кенией

Экс-спартаковец также отметил, что у нашей команды очень мало игр на международном уровне. 
16 октября 2023 14:25
автор: Элина Бурина

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко назвал корреспонденту «Советского спорта» главные задачи, которые стоят перед сборной России на матч с Кенией, который пройдёт 16 октября в 19:00 по мск.

«Пускай посмотрят кандидатов в сборную, да и всё. Для болельщиков надо, чтобы выиграли, чтобы довольны были. Как можно определить фаворита, если мы играем только товарищеские матчи, у нас очень мало игр на международном уровне. Мы сейчас выполним свои какие-то конкретные задачи. В принципе, что надо: радовать болельщиков, у нас есть сборная, и всё. Естественно, для этого надо выигрывать. На данный момент мы играем с теми, кто соглашается играть. Поэтому у нас выбор не так уж велик. На поле себя проявляет не один игрок, а 11 профессиональных футболистов», — сказал Ещенко.

Ранее бывший тренер сборной России Юрий Сёмин также рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча сборной.

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источник: «Советский спорт»
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