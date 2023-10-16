Портал Transfermarkt поднял стоимость Головина до пикового значения

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прибавил 2 млн евро к своей рыночной стоимости согласно порталу Transfermarkt.

Теперь 27-летний игрок оценивается в 30 млн евро. Ранее его стоимость составляла 28 млн евро. Отметим, что россиянин никогда не стоил больше 30 млн евро, поэтому его текущая рыночная стоимость достигла пикового значения.

Напомним, Головин присоединился к «Монако» летом 2018 года и с тех пор стал ключевым игроком команды. За свой период во французском клубе он провел 183 матча, забил 27 голов и сделал 34 результативные передачи. Его текущее соглашение с «Монако» рассчитано до лета 2026 года.

Стоимостью на трансферном рынке Головин является самым дорогим футболистом из России. В составе монегасков он разделяет первое место по стоимости с опорным полузащитником Мохамедом Комара и центральным нападающим Фоларином Балогуном. В чемпионате Франции по трансферной стоимости Головин занимает 19-е место.