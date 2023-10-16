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Депутат Бундестага призвал выгнать Мазрауи из «Баварии» за поддержку Палестины

Футболист также заявил, что сборная Марокко пожертвуют пострадавшим все бонусы за матчи до КА.
16 октября 2023 14:59
автор: Степан Шереметьев

Депутат Бундестага Йоханнес Штайнигер обратился к руководству «Баварии» с призывом выгнать из мюнхенского клуба защитника Нуссайра Мазрауи из-за поддержки им Палестины в конфликте с Израилем.

Ранее футболист также заявил, что игроки и тренерский штаб сборной Марокко пожертвуют пострадавшим все бонусы за матчи до Кубка Африки и организуют большое количество гуманитарных инициатив.

«Уважаемая «Бавария», пожалуйста, выгоните его немедленно. Кроме того, для его изгнания из Германии будут использованы все возможности государства», — написал политик в соцсетях.

Стоит напомнить, что в начале октября группировка ХАМАС атаковала Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям. Кроме того, Израиль объявил о начале полномасштабной войны, а ХАМАС требует освободить палестинских заключённых.

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