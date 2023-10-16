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Полиция возбудила уголовное дело в результате ДТП, в котором погиб российский футболист

Инцидент произошёл в ночь на 12 октября.
16 октября 2023 15:19
автор: Степан Шереметьев

ГУМВД России по Пермскому краю сообщает, что полиция возбудила уголовное дело после ДТП, в которой погиб игрок клуба «Уралец-ТС» Евгений Ситников.

Как отмечает ведомство, в отношении 23-летнего водителя автомобиля «Лада Приора» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В ночь на 12 октября на трассе Пермь — Екатеринбург разбилась машина с четырьмя футболистами команды «Уралец-ТС» . Евгений Ситников погиб на месте от полученных травм, Кирилл Кочетов, находится в тяжёлом состоянии в больнице, а Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьёзных повреждений.

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