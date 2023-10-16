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Игорь Колыванов: у Италии сплоченная команда, но шансы обыграть Англию 50 на 50

Встреча состоится 16 октября.
16 октября 2023 15:45
автор: Виталий Овсянников

Российский специалист Игорь Колыванов, возглавляющий подмосковный «Текстильщик», поделился ожиданиями от матча отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года между Англией и Италией.

«У итальянцев непростая ситуация, им нужно побеждать, потому что им на пятки наступает Украина. Шансы обыграть сильную по составу Англию 50 на 50. Буду болеть за итальянцев, потому что я там играл. Последний чемпионат Европы вместе играли в финале, где Италия выиграла. Будет яркая игра - обе команды не закрываются, пытаются создавать моменты», - сказал Колыванов в интервью ODDS.ru.

Напомним, встреча отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года между Англией и Италией состоится 17 октября в 21:45 (мск). На текущий момент сборная «Трёх львов» занимает первое место в группе с 13 очками. «Скуадра Адзурра» идёт на второй строчке с 10 баллами в активе. Столько же очков на счету Украины.

источник: ODDS.ru
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