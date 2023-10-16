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Новый владелец «Манчестер Юнайтед» намерен увеличить вместимость «Олд Траффорд»

Бизнесмен готов вложить средства в инфраструктуру клуба.
16 октября 2023 15:56
автор: Степан Шереметьев

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф планирует расширить стадион «Манчестер Юнайтед» до 90 000 зрителей. На данный момент «Олд Траффорд» вмещает 74 310 человек. Об этом сообщает The Times.

Миллиардер близок к приобретению 25% акций «Юнайтед» за 1,3 млрд фунтов. Это станет первым шагом Рэтклиффа на пути к полному поглощению клуба.

Добавим, что после восьми туров в чемпионате Англии «красные дьяволы» располагаются на 10-й позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 12 очков. В следующем матче подопечные Эрика тен Хага отправятся в гости к «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоится 21 октября и начнётся в 22:00 по московскому времени.

источник: The Times
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