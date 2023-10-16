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Стадион «Нижний Новгород» изображён на новой банкноте номиналом 1000 рублей

На этой арене проводили матчи чемпионата мира-2018.
Стадион «Нижний Новгород» изображён на новой банкноте номиналом 1000 рублей
16 октября 2023 16:35
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Пресс-служба Банка России сообщила, что в оборот вводятся новые банкноты номиналом 1000 рублей, на которой изображён стадион «Нижний Новгород».

Банкнота в 1000 рублей сохранила привычную зелёно-голубую цветовую палитру. На лицевой стороне изображены Никольская башня Нижегородского кремля и стадион «Нижний Новгород», являющийся домашней ареной футбольного клуба «Пари НН».

Добавим, что после 11 туров чемпионата России «Пари НН» располагается на пятой позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 17 очков. В следующем матче подопечные Сергея Юрана отправятся в гости к московскому «Спартаку». Встреча состоится 22 октября и начнётся в 14:00 по московскому времени.

Абаскаль летом отказался от форварда из Бельгии, в этом сезоне он забил уже 11 мячей в 15 матчах
«Спартак» мог пополнить Уго Кёйперс.
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