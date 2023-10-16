Стадион «Нижний Новгород» изображён на новой банкноте номиналом 1000 рублей

Пресс-служба Банка России сообщила, что в оборот вводятся новые банкноты номиналом 1000 рублей, на которой изображён стадион «Нижний Новгород».

Банкнота в 1000 рублей сохранила привычную зелёно-голубую цветовую палитру. На лицевой стороне изображены Никольская башня Нижегородского кремля и стадион «Нижний Новгород», являющийся домашней ареной футбольного клуба «Пари НН».

Добавим, что после 11 туров чемпионата России «Пари НН» располагается на пятой позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 17 очков. В следующем матче подопечные Сергея Юрана отправятся в гости к московскому «Спартаку». Встреча состоится 22 октября и начнётся в 14:00 по московскому времени.