«Шахтёр» уволил главного тренера Патрика ван Леувена

Пресс-служба «Шахтёра» объявила об увольнении главного тренера Патрика ван Леувена. Вместе с нидерландский специалистом клуб покидает весь его тренерский штаб.

«Шахтер» выражает благодарность Патрику ван Леувену и его ассистентам за профессионализм и желает успехов и побед в будущем!» — говорится в заявлении на официальном сайте «горняков».

Минувшим летом оранжево-чёрные уволили хорвата Игора Йовичевича, приведшего клуб к победе в чемпионате Украины. Именно на его место в клуб пришёл ван Леувен. Под руководством нидерландского специалиста «горняки» успели провести лишь 12 официальных матчей.

В девяти матчах «Шахтёр» набрал 18 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. За два матча группового этапа Лиги чемпионов украинский клуб набрал три очка и идёт на третьем месте в своём квартете, отставая от «Барселоны» (6) и «Порту» (3).